Grenze halbieren: Wie die SPÖ Spitzenverdiener zur Kassen bitten will

Die SPÖ bringt in der Diskussion um die Sozialhilfe auch eine Steuererhöhung ins Spiel: Einkommen über 500.000 Euro pro Jahr sollen in den Spitzensteuersatz von 55 Prozent fallen, die Betroffenen daher mehr Steuern zahlen. Bisher lag diese Grenze bei einer Million Euro. ÖVP und NEOS winken ab.

Der rote Vorstoß platzt mitten in die Debatte um die Führung der SPÖ: Spitzenverdiener sollen mehr Einkommenssteuer zahlen, fordern die Sozialdemokraten. Konkret wollen sie Grenze für den Höchststeuersatz von derzeit einer Million Euro Jahreseinkommen auf 500.000 Euro herabsetzen und damit für Spitzenverdiener die Steuer erhöhen. Die Mehreinnahmen sollen die geplante Erhöhung des Kindermehrbetrags bei der Sozialhilfe finanzieren, meint man im Sozial- und dem Finanzministerium. Von den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS kam prompt ein Veto.

Die Reform der Sozialhilfe gilt als wichtiges Vorhaben der türkis-rot-pinken Dreierkoalition. In diesen Tagen beginnen die Verhandlungen der Dreierkoalition über einen Entwurf aus dem Sozialministerium der SPÖ-Ressortchefin Korinna Schumann. Geplant sind eine bundesweite Vereinheitlichung mit Fixsätzen für Erwachsene, Mindestsätzen für Kinder, einer auf Migranten abzielende „Integrationsphase“ und stärkerer Integration von arbeitsfähigen Personen in den Arbeitsmarkt.

Den Kindermehrbetrag will Schumann von 700 auf 1000 Euro erhöhen. Diese Leistung wird dann fällig, wenn das Einkommen zu gering ist, um den „Kinderbonus plus“ beziehen zu können.

Höchststeuersatz ab 500.000 Euro

Die Maßnahme kostet aber Geld. Aufbringen wollen das Sozial- und das ebenfalls SPÖ-geführte Finanzministerium diese Mehrkosten mit der höheren Einkommenssteuer für Spitzenverdiener.

Konkret sieht der Vorschlag laut einem Bericht der APA vor, dass bereits ab 500.000 Euro Jahreseinkommen der Spitzensteuersatz von 55 Prozent zur Anwendung kommen sollte. Bisher liegt die Grenze bei einer Million Euro. Wie schon bisher sollte auch der neue Spitzensteuersatz nicht der jährlichen Inflationsanpassung im Zuge des Ausgleichs der kalten Progression unterliegen.

Koalitionspartner und Industrie gegen Steuererhöhunh

Bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS stieß der rote Vorstoß prompt auf Ablehnung. „Dieser Vorschlag entspricht nicht unseren Vorstellungen“, sagt ÖVP-Klubchef Ernst Gödl. Yannick Shetty (NEOS) sprach von „Fantasien, wie wir die Steuerquote weiter nach oben bringen“.

Das Finanzministerium verwies am Montag auf das Regierungsprogramm und die darin festgeschriebene Absicht, Maßnahmen gegen Kinderarmut zu setzen. Eine Erhöhung des Kindermehrbetrags wäre eine mögliche Option dafür. Für die Gegenfinanzierung gebe es „mehrere Optionen“. Den Verhandlungen wolle man jedoch nicht vorgreifen.

Auch die Industriellenvereinigung (IV) lehnt den roten Vorstoß ab. Eine neue Steuer sei der falsche Weg. Stattdessen müssten die notwendigen strukturellen Reformen angegangen werden, forderte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in einer Aussendung. Hohe Einkommen würden ohnedies „überproportional“ zum Steueraufkommen beitragen.