Mehr Schutz in Tirol gefordert
Bedroht, beschimpft, angegriffen: „Es ist unfassbar, was Zugbegleiter erleben“
„Es erreichen uns richtiggehend Hilferufe“, sagen Gewerkschafter. Bodycams, wie hier im Bild, gibt es in Tirol noch keine.
© ÖBB/Holzer
Die Arbeitsbedingungen für Zugbegleiter und -begleiterinnen werden immer schwieriger, warnen die Gewerkschaften. Einen Plan zur Verbesserung der Situation gebe es bereits. Die Umsetzung verlaufe aber zu langsam, so die Kritik. Und dann ist da noch die Sache mit den Bodycams.
Kommentare