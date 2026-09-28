Zukunft im Blick
60 Jahre Autohaus Neurauter: Die Bilder vom Jubiläumsfest
Starkes Team: Autohaus-Chef Rudi Neurauter mit den Geschwistern Hannes Neurauter (l.) und Caroline Glaser und Ralf Benecke (r.), der Generaldirektor von Renault, Dacia und Alpine Österreich.
© Dalia Föger
Ein Jubiläum, das nicht nur auf sechs Jahrzehnte zurückblickt, sondern nach vorne schaut. Zwischen Erinnerungen, guten Gesprächen und vielen Glückwünschen wurde schnell klar: Die Erfolgsgeschichte hat noch längst nicht ausgedient.