Das neue Gastro-Voting

Jetzt noch mitmachen: Wo kann man in Tirol oder Südtirol am besten törggelen?

Kaum eine Tradition steht so sehr für den Herbst wie das Törggelen.
© IDM Südtirol-Alto Adige /Blickle , Ferrigato

Die Törggele-Saison ist eröffnet. Doch welche Betriebe bieten das beste Gesamtpaket aus Kulinarik, Atmosphäre und Tradition? Das wollen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern herausfinden. Nominiert jetzt euren Favoriten in Tirol oder Südtirol.

Der Herbst ist da und damit auch die Törggele-Zeit. Die Tradition hat ihre Wurzeln in Südtirol und begeistert längst auch viele Genießer in Tirol. Kastanien, neuer Wein, herzhafte Krapfen und deftige Spezialitäten wie Knödel, Gerstensuppe oder Schlachtplatte gehören dabei ebenso dazu wie gesellige Stunden in urigen Stuben.

Deshalb suchen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern die besten Adressen zum Törggelen.

Bis Montag, 5. Oktober um 23.59 Uhr, können die Favoriten nominiert werden. Die meistgenannten Betriebe schaffen es anschließend ins große Voting-Finale für Tirol und Südtirol.

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