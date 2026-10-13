Nur noch heute: Diese 20 Tiroler Betriebe hoffen auf eure Stimme beim Törggele-Voting

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben ihre Lieblingsadressen fürs Törggelen nominiert, nun läuft der finale Endspurt. Die meistgenannten Gasthäuser, Almen und Betriebe stehen zur Wahl. Wer Tirols beliebteste Törggele-Adresse 2026 wird, entscheiden die Stimmen der Community.

Der Herbst ist da und damit auch die Törggele-Zeit. Die Tradition hat ihre Wurzeln in Südtirol und begeistert längst auch viele Genießerinnen und Genießer in Tirol. Kastanien, ein Glas Wein, herzhafte Krapfen und deftige Spezialitäten wie Knödel, Gerstensuppe oder Schlachtplatte gehören dabei ebenso dazu wie gesellige Stunden in urigen Stuben.

Nach der Nominierungsphase wird es jetzt bei unserem Gastro-Voting spannend: Zahlreiche TT-Leserinnen und Leser haben uns ihre Lieblingsadressen fürs Törggelen genannt.

Die meistgenannten Gasthäuser und Almen stehen im Finale. Nur noch bis heute Mitternacht könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.