Törggele-Fans aufgepasst: Welche Betriebe in Tirol und Südtirol müssen ins große Finale?

Die Törggele-Saison ist eröffnet. Doch welche Betriebe bieten das beste Gesamtpaket aus Kulinarik, Atmosphäre und Tradition? Das wollen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern herausfinden. Nominiert jetzt euren Favoriten in Tirol oder Südtirol.

Der Herbst ist da und damit beginnt die Törggele-Zeit. Die Tradition hat ihre Wurzeln in Südtirol und begeistert längst auch viele Genießer in Tirol. Kastanien, neuer Wein, herzhafte Krapfen und deftige Spezialitäten wie Knödel, Gerstensuppe oder Schlachtplatte gehören dabei ebenso dazu wie gesellige Stunden in urigen Stuben.

Deshalb suchen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern die besten Adressen zum Törggelen.

Eine Woche lang (bis einschließlich 5. Oktober um 23.59 Uhr) Favoriten nominiert werden. Die meistgenannten Betriebe schaffen es anschließend ins große Voting-Finale für Tirol und Südtirol.