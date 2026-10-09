Wo kann man in Tirol am besten törggelen? Das sind die 20 Finalisten

Von Almen und Hütten bis zu beliebten Gasthäusern: Zahlreiche Leserinnen und Leser haben ihre Favoriten für das beste Törggelen in Tirol nominiert. Nun beginnt die finale Abstimmung. Stimmt für euren Favoriten und kürt den beliebtesten Törggele-Spot des Landes.

Der Herbst ist da und damit auch die Törggele-Zeit. Die Tradition hat ihre Wurzeln in Südtirol und begeistert längst auch viele Genießer in Tirol. Kastanien, neuer Wein, herzhafte Krapfen und deftige Spezialitäten wie Knödel, Gerstensuppe oder Schlachtplatte gehören dabei ebenso dazu wie gesellige Stunden in urigen Stuben.

Nach der Nominierungsphase wird es jetzt bei unserem Gastro-Voting spannend: Zahlreiche TT-Leserinnen und Leser haben uns ihre Lieblingsadressen fürs Törggelen genannt.

Die meistgenannten Gasthäuser und Almen haben den Sprung ins Finale geschafft. Ab sofort könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Das Voting läuft bis Dienstag, 13. Oktober, 23.59 Uhr. Wer wird Tirols beliebteste Törggele-Adresse 2026?