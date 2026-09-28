48-Jährige auf Innsbrucker Schutzweg von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 48-jährige Fußgängerin ist am Montagabend in Innsbruck von einem Auto erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen, berichtet die Polizei.

Die Österreicherin überquerte gegen 17.35 Uhr auf einem Schutzweg die Universitätsstraße. Gleichzeitig fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Norden. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der Wagen die Fußgängerin frontal.