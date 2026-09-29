48-Jährige in Innsbruck von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 48-jährige Fußgängerin ist am Montagabend in Innsbruck von einem Auto erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen, berichtet die Polizei.

Die Österreicherin habe gegen 17.35 Uhr auf einem Schutzweg die Universitätsstraße überquert. Gleichzeitig sei ein 78-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Norden gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Wagen die Fußgängerin dann frontal erfasst. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachten Rettungskräfte die Schwerverletzte in die Klinik Innsbruck.

Autofahrer schildert anderen Unfallhergang