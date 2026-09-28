Kollision bei Überholmanöver in Innsbruck: Motorradfahrer (75) schwer verletzt
Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagnachmittag in Innsbruck ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Der 75-jährige Österreicher wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.
Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Kaiserjägerstraße: Ein 58-jähriger Autofahrer war laut Polizei in südlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm fuhr der 75-Jährige mit seinem Motorrad. Als der Autofahrer über eine Hauseinfahrt wenden wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an.
Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in die Klinik gebracht. (TT.com)