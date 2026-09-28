Kollision bei Überholmanöver in Innsbruck: Motorradfahrer (75) schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagnachmittag in Innsbruck ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Der 75-jährige Österreicher wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Kaiserjägerstraße: Ein 58-jähriger Autofahrer war laut Polizei in südlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm fuhr der 75-Jährige mit seinem Motorrad. Als der Autofahrer über eine Hauseinfahrt wenden wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an.