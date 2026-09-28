Hand eingeklemmt: 31-Jähriger Arbeiter in Kramsach schwer verletzt

Ein 31-jähriger Arbeiter hat sich am Montagnachmittag bei einem Unfall auf einem Firmengelände in Kramsach schwer an der linken Hand verletzt, berichtet die Polizei. Der Mann arbeitete gemeinsam mit einem 27-jährigen Kollegen an einer hydraulischen Biegepresse.

Gegen 16.45 Uhr wollten die beiden Männer eine rund zehn bis 15 Kilogramm schwere Platte bearbeiten. Dabei geriet die linke Hand des 31-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache zwischen bewegliche Teile der Presse.