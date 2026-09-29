Bereits mehr als 8.000 Ebola-Infektionen im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind seit Mitte Mai über 8.000 Ebola-Fälle bestätigt worden. Laut der Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes wurden bis zum 26. September 8.067 Fälle der hochansteckenden Krankheit im Labor bestätigt. In 3.901 Fällen verlief die Krankheit tödlich, 2.070 Patientinnen und Patienten gelten als genesen. Aktuell sind demnach 773 Menschen in Isolation oder Behandlung. Betroffen seien sieben Provinzen des zweitgrößten Landes Afrika.

Bei der Mitte Mai bekannt gegebenen Epidemie handelt es sich bereits jetzt um die zweitgrößte - nach dem Ausbruch in Westafrika in den Jahren 2014 bis 2016. Zugleich gab es laut Africa CDC bei keinem vorangegangenen Ausbruch ein derart schnelles Wachstum im vergleichbaren Zeitraum.

Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC berichtete in ihrem jüngsten Briefing auch über eine hoffnungsvolle Entwicklung: In der nordostkongolesischen Provinz Ituri, einem Zentrum des Ausbruchs, sank in den letzten drei Wochen die Zahl der Fälle um 25 Prozent. Eine Entwarnung bedeutet dies aber nicht: In der Nachbarprovinz Nord-Kivu gab es im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 56 Prozent.

In Nord-Kivu kam es nach UNO-Angaben in den vergangenen Wochen wieder verstärkt zu Kämpfen und der Flucht und Vertreibung Tausender Menschen. In der Region gibt es etwa 100 bewaffnete Gruppen. Die Unsicherheit in der Region führt nach Angaben von Africa CDC auch dazu, dass Menschen erst spät Gesundheitszentren aufsuchen, da sie den gefährlichen Weg dorthin scheuen. Ebola-Fälle werden daher oft erst relativ spät behandelt, was schwerere Krankheitsverläufe und eine höhere Sterblichkeit begünstigt.

Zudem ist die Nachverfolgung von Kontakten von Ebola-Patienten weiterhin schwierig - auch dies behindert die Bekämpfung des Ausbruchs. Africa CDC geht davon aus, dass für jeden Ebola-Fall etwa 60 Kontakte verfolgt werden müssten - tatsächlich beträgt das Verhältnis derzeit 1 zu 20.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus. Der aktuelle Ausbruch ist auch deshalb besonders schwer einzudämmen, weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bis dato weder einen speziellen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.