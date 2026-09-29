Ungewöhnlicher Kriminalfall
„Sterbehilfe“ mit Nasentropfen? Innsbrucker Staatsanwalt wirft Mexikaner Betrug vor
Wie die Analyse an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ergab, handelte sich sich beim angeblich tödlichen Narkosemittel um einen harmlosen Nasenspray.
© GErichtsmedizin Innsbruck
Mit dem Versprechen, Sterbehilfe zu leisten, soll ein Mexikaner eine Tirolerin um einen fünfstelligen Euro-Betrag erleichtert haben. Jetzt wird der 42-Jährige angeklagt. Allerdings ist unklar, ob der Beschuldigte auf der Anklagebank Platz nehmen wird.