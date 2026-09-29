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Kommentar
Vom schwindenden Wir-Gefühl
Kommentarvon Irene Rapp
Gewalt gegen Zugbegleiter nimmt auch in Tirol zu, jeder Fünfte will diesen Job in fünf Jahren nicht mehr ausüben. Über eine frustrierte Gesellschaft und die möglichen Folgen.
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