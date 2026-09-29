Kommentar

Vom schwindenden Wir-Gefühl

Irene Rapp

Kommentarvon Irene Rapp

Gewalt gegen Zugbegleiter nimmt auch in Tirol zu, jeder Fünfte will diesen Job in fünf Jahren nicht mehr ausüben. Über eine frustrierte Gesellschaft und die möglichen Folgen.

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