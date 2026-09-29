Uhr bis zur Wahl tickt
Heißer Herbst im Landtag: Teuerung und Gesundheit als Zankapfel
Die Klubobleute der Regierungsparteien, Sebastian Kolland (VP) und Elisabeth Feischanderl (SP), geben nach der Sommerpause eine Vorschau in die Sitzung des Tiroler Landtags.
© Liane Pircher
Vom Ost-West-Gefälle bei Spritpreisen, Karenzierung von Bürgermeisterinnen bis hin zu Wartezeiten bei Ärzten und der Baulandmobilisierungsabgabe. Welche Punkte im Tiroler Landtag bei der September-Sitzung am Programm stehen. Eine kurze Vorschau.
Kommentare