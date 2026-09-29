Offener Brief
Altobmann Aigner zündet nächste Stufe im Brixentaler TVB-Streit
Nicht zuletzt der Namenswechsel zu „Brixental“ ohne die vorher verwendeten „Kitzbüheler Alpen Brixental“ sorgte für die Austrittgelüste der Kirchberger.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Thomas Kargl
Der Brixentaler Tourismusverband kommt nicht zur Ruhe. Alt-Obmann Alexander Aigner hat nun eine Petition und einen offenen Brief an die Landesregierung geschickt. Darin wird der Austrittswunsch der Kirchberger unterstrichen.
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