Kältemittelleitung im Untergeschoss angebohrt: Innsbrucker Hauptbahnhof evakuiert

Innsbruck – Am Dienstag gegen 8 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen möglichen Gasaustritt im Gebäude des Innsbrucker Hauptbahnhofs informiert. Die ursprüngliche Meldung wurde kurz darauf von der Polizei revidiert: Eine Kältemittelleitung dürfte bei laufenden Bauarbeiten im Supermarkt Mpreis im Untergeschoss des Gebäudes angebohrt worden sein.

Video | Großeinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof

Die Berufsfeuerwehr rückte an, um den Vorfall abzuklären. Mithilfe eines Großlüfters soll die Luft gereinigt werden. Neben der Berufsfeuerwehr rückten auch Rettung und Polizei an, das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen komplett evakuiert.

Zugverkehr beeinträchtigt

Zunächst war auch der Zugverkehr bis auf vereinzelte Züge aus dem Oberland in Richtung Westen komplett eingestellt. Um kurz vor 9 Uhr konnte der Zugverkehr laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair aber wieder aufgenommen werden. „Der Bahnhof ist wieder frei, die Nachwirkungen werden aber noch ein wenig spürbar sein.“ Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen. (TT.com)