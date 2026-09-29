Schnurstracks in eine Diktatur der Idioten

Zwei Nachrichten ließen jüngst aufhorchen: der Einbruch des Leistungsniveaus der Schüler in den OECD-Ländern, vor allem wegen der intensiven Bildschirmnutzung, und die Besorgnis einiger Tech-Giganten, dass uns die Künstliche Intelligenz überholen könnte. Die KI sozusagen als zerstörerische Kraft gegen die Menschheit. Eigentlich ein Paradoxon, dass wir eine übermächtige Technologie entwickeln und gleichzeitig stillschweigend hinnehmen, dass die natürliche Intelligenz dieser Welt immer mehr verkümmert.