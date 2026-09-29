Kleine Schwester für Oliver: Ex-Kitzbühel-Sieger wurde zum zweiten Mal Papa

Die internationale Ski-Familie wächst weiter. Nachdem am vergangenen Wochenende die ehemalige norwegische Weltmeisterin Maria Therese Tviberg und der französische Abfahrer Blaise Giezendanner ihre Baby-Geheimnisse lüfteten, verkündete nun ein ehemaliger Kitzbühel-Sieger erfreuliche Nachrichten.

Ex-Slalom-Ass Mattias Hargin wurde zum zweiten Mal Papa. Das gab der Schwede, der 2015 den Slalom-Klassiker am Ganslernhang vor Marcel Hirscher und Felix Neureuther gewann, auf Instagram bekannt. Mit süßen Bildern geizte der 40-Jährige nicht, dafür mit weiteren Informationen. Er schrieb nur kurz und knapp: „Siri Hargin ❤️ 26.09.22.“

Für Hargin und seine Partnerin Lovisa Falkenberg ist es bereits das zweite Kind. Im November 2024 erblickte der kleine Oliver das Licht der Welt.

Der Schwede hat privat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. 2016 kam seine damals frisch angetraute Frau, die Freeriderin Matilda Rapaport, bei einem Lawinenunglück in Chile ums Leben. (TT.com)