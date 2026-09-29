Rückschlag für ÖFB-Team: Zwei Spieler fallen für die restlichen Nations-League-Partien aus

Wien – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Partien am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Prishtina gegen den Kosovo auf Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, erlitt Wanner eine Verletzung an der linken Fußsohle und Veratschnig eine Blessur am rechten Knie. Beide Spieler kehren zu ihren Clubs zurück. Entwarnung gab es hingegen bei Sascha Horvath – der LASK-Kapitän bleibt im Teamkader.