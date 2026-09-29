Vor Duell mit Irland
Rückschlag für ÖFB-Team: Zwei Spieler fallen für die restlichen Nations-League-Partien aus
Paul Wanner muss wegen einer Verletzung an der Fußsohle passen.
© IMAGO/Lukas Biereder
Wien – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Partien am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Prishtina gegen den Kosovo auf Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, erlitt Wanner eine Verletzung an der linken Fußsohle und Veratschnig eine Blessur am rechten Knie. Beide Spieler kehren zu ihren Clubs zurück. Entwarnung gab es hingegen bei Sascha Horvath – der LASK-Kapitän bleibt im Teamkader.
Horvath musste das Montag-Training am ÖFB-Campus in Wien wegen Oberschenkelproblemen abbrechen, erlitt allerdings keine strukturelle Verletzung, wie eine MRT-Untersuchung am Montagabend ergab.
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