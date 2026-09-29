Warum nun die letzten US-Soldaten nach über 23 Jahren aus dem Irak abziehen

Nach rund 23 Jahren ziehen die letzten US-Soldaten aus dem Irak ab. Der Einmarsch 2003 im Rahmen des vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush ausgerufenen „Krieg gegen den Terror“ hat dem Irak weder Stabilität noch der Welt mehr Sicherheit gebracht. Ganz im Gegenteil.

Es ist eine Zäsur: Rund 23 Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein im Irak und nach jahrelangen, erbitterten Kämpfen gegen die Terrormiliz IS sind die letzten US-Soldaten aus dem Irak abgezogen. Ohne das US-Militär beginnt eine neue Phase der Ungewissheit.

Warum ziehen die US-Truppen jetzt ab?

Formell beschlossen wurde der Schritt 2024. Der US-Kampfeinsatz endete bereits 2021. Die zuletzt etwa 2500 US-Soldaten waren nur noch als Berater und Ausbilder im Land. Schon 2011 waren die Truppen komplett abgezogen – doch dann rückte der IS von 2014 an im Irak und in Syrien vor und stellte die USA und den Rest der Welt vor eine neue Bedrohung.

Der Abzug war eine der wichtigsten Forderungen von Iraks Ministerpräsident Ali al-Saidi und den mächtigen, mit dem Iran verbündeten Milizen im Land. Diese sollten eigentlich parallel zum US-Abzug ihre Waffen abgeben. Der Schritt wurde nun aber auf Juni 2027 verschoben – Erfolgschancen ungewiss.

Wie begann der US-Militäreinsatz im Irak?

Das hat mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA zu tun. Der damalige US-Präsident George W. Bush rief in der Folge den globalen „Krieg gegen den Terror“ aus und prägte den Begriff der „Achse des Bösen“. Damit brandmarkte er auch den Irak, Terrornetzwerke zu unterstützen.

Die USA warfen dem damaligen irakischen Machthaber Saddam Hussein vor, Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida zu haben und den Besitz von Massenvernichtungswaffen anzustreben. Beides stellte sich später als falsch heraus. Dennoch marschierten die USA im März 2003 mit Verbündeten im Irak ein, übernahmen rasch die Kontrolle über die Hauptstadt Bagdad und stürzten Hussein.

Was war die Bilanz bis 2011?

Der Einmarsch gilt unter vielen Historikern als schlechteste Entscheidung in der Geschichte der US-Außenpolitik. Es folgten Jahre von Aufständen, Chaos und Gewalt zwischen schiitischen und sunnitischen Gruppen, bei denen etwa 4500 US-Soldaten und Zehntausende Iraker getötet wurden. Auch gingen Fotos von Häftlingen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib um die Welt, gefoltert und misshandelt von US-Militär.

In dem Krieg und danach steigerten der Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren Einfluss deutlich. Das Machtvakuum stärkte auch Al Kaida und führte später zum Entstehen des IS. Die Gesamtkosten des Kriegs wurden auf bis zu drei Billionen US-Dollar beziffert. Zeitweise waren mehr als 160.000 US-Soldaten im Land stationiert.

Warum folgte 2014 ein weiterer Einsatz?

Mit der blitzartigen Expansion der sunnitischen Terrormiliz IS ab 2014 kehrten US-Truppen auf Gesuch Bagdads zurück. Im ausgerufenen „Kalifat“ des IS wurden Schiiten und die jesidische Minderheit ermordet und die Welt mit Videos von Hinrichtungen in Schrecken versetzt. Terroranschläge brachten die Gefahr des IS bis nach Europa und in die USA.

Mit der US-geführten „Operation Inherent Resolve“ (OIR), der sich mehr als 80 Länder anschlossen, begann der Kampf um die Befreiung des Iraks und Syriens von der IS-Gewaltherrschaft. Die verlustreichen Schlachten zogen sich teils über Wochen und Monate. Die britische Organisation Airwars zählte 1400 Tote der US-Koalition und schätzungsweise bis zu 13.000 getötete Zivilisten.

Der Sieg nach Zehntausenden Luftangriffen war nur mithilfe örtlicher Bodenkämpfer möglich, darunter vor allem kurdische Peschmerga. Heute konzentriere sich der IS im Irak auf „das eigene Überleben“, heißt es im aktuellen OIR-Bericht. Dort wie in Syrien, von wo das US-Militär im April abzog, gebe es so wenige Angriffe wie zuletzt 2013. Tausende IS-Gefangene sitzen heute in irakischen Gefängnissen.

Welche Rolle spielt der Abzug im Iran-Krieg?

Der Schritt spielt dem Iran in die Hände, denn er kann seine Macht im Irak erhalten oder gar weiter ausbauen. Kritiker fürchten eine Wiederholung des US-Abzugs aus Afghanistan: ein militärischer Abschied, ohne Gefahren ausreichend einzudämmen. Die Milizen verlieren mit den US-Soldaten aber auch eines ihrer Hauptargumente für den bewaffneten „Widerstand“.

Noch stärker gefährdet sind jetzt in erster Linie die Kurden, die im Krieg hundertfach angegriffen wurden und die nun ihren wichtigsten Schutzschild verlieren. Sie müssen wie in Syrien auch um ihr Projekt für eine Selbstverwaltung bangen. Der kurdische Ministerpräsident Mansour Barzani spricht in einem Interview von einer „Schande“.

Wie blicken die USA heute auf den Irak-Krieg zurück?