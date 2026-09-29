Polizei sucht Steffi Grafs Bruder Michael in Las Vegas

Seine Mutter und seine Frau haben Schutzanordnungen gegen ihn erwirkt. Jetzt wird Steffi Grafs Bruder Michael mit Haftbefehl in Las Vegas gesucht.

Michael Graf (55), der Bruder von Tennislegende Steffi Graf, wird mit Haftbefehl gesucht. Hintergrund ist ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen eine gerichtliche Schutzanordnung.

Mutter und Frau bekommen Schutz vor Stalking

Wie die Bunte berichtet, hatte ein Gericht Ende vergangenen Jahres eine Schutzanordnung für Grafs Ehefrau Christine erlassen. Auch seine Mutter Heidi bekam Schutz wegen Stalkings. Michael Graf müsse zu beiden Frauen einen Abstand von 91 Metern halten.

Anfang dieses Jahres wurde die Polizei jedoch wegen eines mutmaßlichen Einbruchsversuchs zum Haus seiner Ehefrau in Las Vegas gerufen. Die Beamten hätten daraufhin Graf schlafend im Garten gefunden. Er soll versucht haben, in das Haus seiner Frau zu gelangen. Er wurde festgenommen und wegen eines Verstoßes gegen die Schutzanordnung angeklagt.

Bei Festnahme keine Freilassung gegen Kaution