Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats September

Wir suchen das Tor des Monats September! Dieses Mal stehen drei wunderschöne Weitschusstreffer zur Auswahl. Bora Kalafat (FC Seefelder Plateau), Mathias Schmid (WSG Juniors) und Simon Werner (FC Vomp) ließen die Herzen der Fußballfans höher schlagen.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 30. September, um 10.00 Uhr.

1 | Bora Kalafat, FC Seefelder Plateau

Die FC Seefelder Plateau lag im Spiel der 2. Landesliga West gegen die Union 0:1 zurück, da packte Routinier Bora Kalafat den Freistoß-Hammer aus.

2 | Mathias Schmid, WSG Juniors

Mathias Schmid krönte beim 3:1-Sieg gegen den FC Lustenau in der Regionalliga West seine starke Leistung mit diesem Traumtor.

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3 | Simon Werner, FC Vomp

Nach seiner Einwechslung gegen den FC Achenkirch (1. Gebietsliga Mitte-Ost) fasste sich der 17-jährige Simon Werner ein Herz und traf sensationell zum 3:0.