Die Nervosität, die Kufstein zur Kulturstadt machte

Ohne Unruhe kein Aufbruch: Der zehnte Band der Buchreihe von „Edition Kufstein“ zeigt, wie Künstler, Idealisten und eigenwillige Köpfe die Stadt kulturell in Bewegung brachten. Günther Moschig und Richard Schwarz erzählen die Geschichte von bildender Kunst, Film, Literatur und Theater – und vor allem von den Menschen dahinter.