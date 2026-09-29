Ein Dach über dem Kopf – Wohnen ist ein Grundwert

Haben Sie als Kind auch ihr kleines Reich gebaut? Mitten im Wohnzimmer aus zwei Stühlen und ein paar Decken? Erinnern Sie sich noch an das Gefühl der Geborgenheit in Ihrer improvisierten „Höhle“? Schon als Kinder spüren wir intuitiv: Ein eigenes Dach über dem Kopf ist eine feine Sache.

Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Tirol setzt sich dafür ein, Wohnen in Tirol gut zu ermöglichen. „Wohnen ist ein Grundwert“, betont Fachgruppen-Obfrau Dr. Ellen Moll. „Damit sich Menschen ein echtes Zuhause schaffen können, arbeiten wir im Hintergrund.“ Die Fachgruppe vertritt nicht nur die Interessen ihrer rund 1400 Mitglieder aus den Bereichen Bauträger, Immobilienmakler und Hausverwaltung, sondern bietet Beratungen sowie Weiterbildungen an. Das stellt die Qualität der Dienstleistungen sicher, wenn der Bauträger das Haus errichtet, der Makler passende Käufer oder Mieter findet und der Verwalter sich um Instandhaltung und Abrechnung kümmert.