Familienbande endgültig gekappt? Noch eine Pitt weniger

Aus „Jolie-Pitt“ wird „Jolie“: Zahara, die Tochter des einstigen Hollywood-Traumpaars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Damit reiht sich die 21-Jährige in eine wachsende Liste ihrer Geschwister ein, die auf Distanz zum Oscarpreisträger gehen. Während Pitt privat mit seiner Partnerin Ines de Ramon glücklich scheint, bleiben die Beziehungen zu seinen Kindern offenbar angespannt.

Zahara, die älteste Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat als drittes Kind des ehemaligen Paars offiziell den Nachnamen „Pitt“ aus ihrem Namen streichen lassen. Ein Richter gab am Montag Zaharas Antrag auf Namensänderung statt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Die 21-Jährige heißt nun rechtlich Zahara Marley Jolie statt Zahara Marley Jolie-Pitt.

Zahara folgt damit ihren beiden Geschwistern Maddox (25) und Shiloh (20), die sich bereits vor ihr durch eine Namensänderung vom Vater distanzierten. Maddox‘ entsprechender Antrag wurde zwei Wochen zuvor von einem Richter bewilligt. Shiloh änderte ihren Namen bereits rechtlich im Jahr 2024. Auch ein Antrag der jüngsten Tochter Vivienne (18) läuft Medienberichten zufolge derzeit, ihre Anhörung ist laut People-Magazin für Anfang November angesetzt.

Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Angelina Jolie mit Zahara in New York. © Imago/Cover Images

Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

Neues Glück mit 62

Während die Beziehung zu seinen Kindern seit Jahren als schwierig gilt, hat Brad Pitt privat inzwischen sein Glück neu gefunden. Der Hollywoodstar ist seit Ende 2022 mit der Schmuckdesignerin und Unternehmerin Ines de Ramon (33) liiert. Nach der jahrelangen Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie, die erst Ende 2024 offiziell abgeschlossen wurde, tritt das Paar mittlerweile regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Für Pitt gilt die Entfremdung von seinen Kindern als einer der schmerzhaftesten Aspekte der Trennung von Jolie. US-Medien berichteten zuletzt, dass ihn die öffentlichen Namensänderungen seiner Kinder besonders treffen würden. (dpa, TT)