Gesundheit im Fokus: Kostenlose Checks und Infos für Frauen in Reutte

Am Samstag, 3. Oktober, öffnet die Frauengesundheitsstraße des Landes Tirol um 10 Uhr in der Wirtschaftskammer Reutte ihre Pforten. Dort erhalten Frauen umfassende Gesundheitsinformationen und kostenlose Checks.

Reutte – Von Anfang Oktober bis Ende November tourt die Frauengesundheitsstraße durch ganz Tirol. Den Auftakt macht der Bezirk Reutte. Eröffnet wird die Auftaktveranstaltung von Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele und Frauenlandesrätin Eva Pawlata.

Besucherinnen finden an zehn Stationen Informationen und kostenlose Gesundheitschecks. Die Themenpalette reicht von Herz bis Hormone. Schwerpunkte sind Endometriose, Menopause und Herzgesundheit. Auch psychische und sexuelle Gesundheit werden behandelt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.