Ätna wieder aktiv: Flughafen Catania nach dreitägiger Sperrung wieder offen
In diesem Sommer waren die Ascheemissionen besonders stark und hatten während der Hauptreisezeit im August Tausende Passagiere betroffen.
Der Flughafen Catania auf der italienischen Insel Sizilien ist am Montagabend nach einer dreitägigen Sperrung wegen Behinderungen durch die Vulkanasche des nahe gelegenen Ätna wieder geöffnet worden. „Die Alarmstufe ist beendet, der Normalbetrieb wurde wiederhergestellt und der vollständige Service ist wieder aufgenommen“, teilte der Flughafenbetreiber SAC in den sozialen Medien mit.
Alle Abflüge und Ankünfte an dem fünftgrößten italienischen Flughafen nach Passagierzahlen waren seit Samstag wegen der Aktivität des Ätna ausgesetzt worden.
Der Ätna ist der höchste und zugleich aktivste Vulkan Europas. Seine Eruptionen führen regelmäßig zu Behinderungen im Flugverkehr rund um Catania. In diesem Sommer waren die Ascheemissionen besonders stark und hatten während der Hauptreisezeit im August Tausende Passagiere betroffen. (APA)
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