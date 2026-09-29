Ein Schwanzwedeln, das Wunder wirkt

Seit mittlerweile eineinhalb Jahren erhalten die Klient:innen der Landes-Pflegeklinik Hall regelmäßig besonderen Besuch auf vier Pfoten.

Die beiden Therapiebegleithündinnen Angel und Heidi vom Roten Kreuz Wörgl bereichern gemeinsam mit ihren Hundeführer:innen Martin und Kerstin Rendl den Alltag der Bewohner:innen und sorgen für viele unvergessliche Momente.

Im Rahmen von Gruppen- und Einzeltherapien unterstützen die beiden Hündinnen die therapeutische und pflegerische Arbeit auf vielfältige Weise. Die Begegnungen mit den Hunden fördern das seelische Wohlbefinden der Klient:innen, schaffen Nähe, Vertrauen und Geborgenheit und zaubern dabei immer wieder ein Lächeln auf die Gesichter der Teilnehmer:innen.

Therapeuten auf Pfoten

Die tiergestützten Interventionen kommen bei Menschen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern zum Einsatz. So begleiten Angel und Heidi Klient:innen im Wachkoma, Menschen mit Demenz oder nach einem Schlaganfall, sowie Personen mit Chorea Huntington. Darüber hinaus werden die vierbeinigen Therapeuten bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen, beispielsweise Persönlichkeitsstörungen, eingesetzt. Auch palliative Klient:innen profitieren von der beruhigenden und tröstenden Wirkung der beiden Hündinnen.

Berührungen von einem Therapiehund haben nachweislich positive neurobiologische und psychologische Effekte auf den Menschen. © Rendl

Neben den positiven emotionalen Effekten werden durch spielerische Übungen gezielt kognitive, sensorische und motorische Fähigkeiten gefördert. Ob beim Streicheln, Füttern, gemeinsamen Spielen oder bei kleinen Bewegungsaufgaben: Die Therapiehunde motivieren die Klient:innen auf eine ganz besondere Art und Weise und tragen dazu bei, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten, zu aktivieren und zu stärken.

Nicht nur die Klient:innen profitieren von den regelmäßigen Besuchen. Auch die Pflegepersonen erleben die Therapieeinheiten als wertvolle Bereicherung im Alltag. Die Freude, die Begeisterung und die positiven Reaktionen der Klient:innen schaffen eine besondere Atmosphäre und sorgen für Abwechslung, gemeinsame Erlebnisse und viele berührende Momente.

Auch Hündin Angel bringt neue Energie auf die Pflegestation. © LPK/Eder

Ehrenamtlicher Einsatz