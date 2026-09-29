Ein Schwanzwedeln, das Wunder wirkt
Seit mittlerweile eineinhalb Jahren erhalten die Klient:innen der Landes-Pflegeklinik Hall regelmäßig besonderen Besuch auf vier Pfoten.
Die beiden Therapiebegleithündinnen Angel und Heidi vom Roten Kreuz Wörgl bereichern gemeinsam mit ihren Hundeführer:innen Martin und Kerstin Rendl den Alltag der Bewohner:innen und sorgen für viele unvergessliche Momente.
Im Rahmen von Gruppen- und Einzeltherapien unterstützen die beiden Hündinnen die therapeutische und pflegerische Arbeit auf vielfältige Weise. Die Begegnungen mit den Hunden fördern das seelische Wohlbefinden der Klient:innen, schaffen Nähe, Vertrauen und Geborgenheit und zaubern dabei immer wieder ein Lächeln auf die Gesichter der Teilnehmer:innen.
Therapeuten auf Pfoten
Die tiergestützten Interventionen kommen bei Menschen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern zum Einsatz. So begleiten Angel und Heidi Klient:innen im Wachkoma, Menschen mit Demenz oder nach einem Schlaganfall, sowie Personen mit Chorea Huntington. Darüber hinaus werden die vierbeinigen Therapeuten bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen, beispielsweise Persönlichkeitsstörungen, eingesetzt. Auch palliative Klient:innen profitieren von der beruhigenden und tröstenden Wirkung der beiden Hündinnen.
Neben den positiven emotionalen Effekten werden durch spielerische Übungen gezielt kognitive, sensorische und motorische Fähigkeiten gefördert. Ob beim Streicheln, Füttern, gemeinsamen Spielen oder bei kleinen Bewegungsaufgaben: Die Therapiehunde motivieren die Klient:innen auf eine ganz besondere Art und Weise und tragen dazu bei, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten, zu aktivieren und zu stärken.
Nicht nur die Klient:innen profitieren von den regelmäßigen Besuchen. Auch die Pflegepersonen erleben die Therapieeinheiten als wertvolle Bereicherung im Alltag. Die Freude, die Begeisterung und die positiven Reaktionen der Klient:innen schaffen eine besondere Atmosphäre und sorgen für Abwechslung, gemeinsame Erlebnisse und viele berührende Momente.
Ehrenamtlicher Einsatz
Die Landes-Pflegeklinik Hall bedankt sich herzlich beim Roten Kreuz Wörgl sowie bei den engagierten Hundeführer:innen Martin Rendl und Kerstin Rendl für ihren wertvollen, ehrenamtlichen Einsatz. Mit viel Einfühlungsvermögen, Fachwissen und Engagement leisten Angel und Heidi einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden unserer Klient:innen und zeigen Tag für Tag, wie positiv und nachhaltig die Wirkung tiergestützter Therapie sein kann.