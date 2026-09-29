Nach Hayden Panettieres Tod: Wladimir Klitschko will Erbe von Tochter Kaya schützen

Wladimir Klitschko hat in Los Angeles einen Antrag gestellt, um die Vermögensinteressen seiner elfjährigen Tochter Kaya vorläufig vertreten zu können. Sie soll die alleinige Erbin ihrer verstorbenen Mutter, der Schauspielerin Hayden Panettiere, sein.

Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko will das Erbe seiner Tochter Kaya schützen. Nach dem Tod seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere reichte er am 24. September bei einem Gericht in Los Angeles einen Antrag auf vorläufige Vormundschaft für das Vermögen der Elfjährigen ein. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Kaya ist demnach Panettieres alleinige Erbin.

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere 2015. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. © IMAGO