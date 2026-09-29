Hohe Kosten erwartet
Tückische Gabe: Warum die Stadt Hall die Nagglburg geschenkt bekommen hat
Die Nagglburg ist der Salzstadt lieb und teuer: Ihre Schenkung abzulehnen sei für den Bürgermeister nicht infrage gekommen. Die Sanierung dürfte aber ins Geld gehen.
© Clemens Markart
Bereits seit einem halben Jahrtausend steht die markante Nagglburg in der Haller Altstadt. Und ist seit Kurzem Eigentum der Stadt, zusammen mit dem angrenzenden Voglhaus. Der Bürgermeister rechnet mit hohen Kosten – auch, weil ein Brand im Vorjahr massive Schäden verursacht hat.
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