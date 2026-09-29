Fünfjähriges Mädchen in Südtirol nach Unfall mit Klein-Lkw gestorben

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Dienstagvormittag in Bozen in Südtirol von einem Klein-Lkw überfahren und dabei tödlich verletzt worden.

Das Mädchen befand sich gegen 10.30 Uhr mit seiner Mutter in der Nähe der Bushaltestelle vor dem Walther Park. Dann soll sich die Fünfjährige entfernt haben und vom Fahrzeug erfasst worden sein, berichtetet das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it.