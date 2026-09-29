Fünfjähriges Mädchen in Südtirol von Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Dienstagvormittag in Bozen in Südtirol von einem Klein-Lkw überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Das Mädchen sei gegen 10.30 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle vor dem Walther Park vom Fahrzeug erfasst worden, berichteten Südtiroler Medien. Es schwebt in Lebensgefahr und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (APA, TT.com)