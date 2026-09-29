Der Aufstieg zum Bestseller

Von 2.900 auf 71.600 verkaufte Karten in nur zwei Jahrzehnten. Der Initiator des Freizeittickets Thomas Schroll erzählt die Erfolgsgeschichte.

Herr Schroll, in der letzten Saison wurden 71.600 Freizeittickets verkauft. Wie hat alles begonnen?

Thomas Schroll: Der Ausgangspunkt war eine rein betriebliche Notwendigkeit. Die Nordkettenbahnen, der Patscherkofel und die Muttereralm waren damals in keinem Ticketverbund. Wir mussten unseren Gästen etwas Besonderes bieten. So entstand zunächst eine kleine Wintersaisonkarte für einige wenige, nicht ganz so große Skigebiete. Schon im zweiten Jahr wurde daraus eine Ganzjahreskarte.

Wie kam es dazu?

Schroll: Rasch kamen weitere Partner wie der Elfer in Neustift oder die Rosshütte dazu. Allerdings waren nicht alle von einer Ganzjahreskarte sofort begeistert. Vor allem Bergbahnen, die eine starke Sommersaison haben, mussten wir überzeugen. Wir hatten uns entschlossen, den Sommer ohne zusätzliche Verteuerung aufzunehmen, abgesehen von einer Indexerhöhung. Das war für manche zunächst schwer vorstellbar.

Später kamen auch Schwimmbäder und Museen dazu.

Schroll: Damit wurde aus der ursprünglichen Wintersaisonkarte endgültig ein Ganzjahresangebot. Heute umfasst das Freizeitticket 32 Skigebiete, 21 Bergbahnen, elf Kleinskilifte, 13 Eislaufplätze, 14 Freibäder, vier Hallenbäder, 13 Museen und mehr als 50 Bonuspartner.

Was ist das Erfolgsrezept?

Schroll: Entscheidend ist die Verbindung von Sommer und Winter und die Vielfalt. Das Angebot reicht von Schwaz bis ins Oberland. Große Skigebiete sind ebenso dabei wie Dorflifte, Bäder, Eislaufplätze oder Museen. Dazu kommen die aktive Bevölkerung im Großraum Innsbruck, kurze Wege, gute öffentliche Verkehrsverbindungen und ein im Österreich-Vergleich fairer Preis.

Wie intensiv wird das Ticket tatsächlich genutzt?

Schroll: 62 Prozent der Besitzer verwenden es mindestens einmal pro Woche. Der Rekordhalter hat in einem Jahr 221 Bergbahnfahrten absolviert.

Das und noch viel mehr bietet das Freizeitticket open_in_full © Julian Warenski © Julian Warenski © Julian Warenski © Julian Warenski

Profitieren auch die kleineren Bergbahnen vom Verbund?

Schroll: Ja, gerade für kleinere Bahnen wie den Glungezer oder das Rangger Köpfl ist das Freizeitticket sehr wichtig. Diese Bergbahnen brauchen das Ticket für ein positives Ergebnis. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation: Die öffentliche Hand investiert in die Infrastruktur, gleichzeitig können die Bahnen wirtschaftlich erfolgreich arbeiten und ihre Kredite selbst bedienen.

Eine Studie bescheinigt dem Freizeitticket auch gesellschaftliche Effekte.

Schroll: Die Untersuchung des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck zeigt, dass sich die Menschen durch das Angebot mehr bewegen. Fast 80 Prozent der Besitzer sagen, dass sich ihre Lebensqualität verbessert hat. Familien besuchen beispielsweise häufiger Schwimmbäder, wodurch mehr Kinder schwimmen lernen. Und auch beim Skifahren sehen wir einen positiven Effekt: Viele Kinder bleiben durch das Freizeitticket beim Skisport.

Gleichzeitig stagniert die Zahl der Skitage. Wo sehen Sie Wachstum?

Schroll: Vor allem im Sommer gewinnen die Bergbahnen neue Gäste. Familien nutzen verstärkt die Freizeitangebote, die inzwischen auf den Bergen geschaffen wurden.

Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre?