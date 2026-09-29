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Drei Verletzte abtransportiert
Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: Sperre sorgt für Stau auf Fernpassstraße
Geduld war auf der B179 rund um Reutte gefragt.
© Land Tirol/Webcam
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