Langer Atem der Finanz
Nach Finanzprozess gegen 100 Häuslbauer: Sechs Bauleiter am Landesgericht angeklagt
Folgt man Prozessen, kommen Schwarzzahlungen an der Finanz vorbei im Bauwesen immer wieder vor.
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Nach einer Millionensteuerhinterziehung durch einen Unterländer Bauunternehmer wurden bereits auch 100 Häuslbauer von der Finanz gerichtlich verfolgt. Nun mussten sich am Dienstag auch noch die einstigen sechs Bauleiter als Beitragstäter gerichtlich verantworten.