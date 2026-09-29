„Keinerlei Lebenszeichen“: 25-Jährige im Raum Mittenwald weiter vermisst

Seit drei Wochen fehlt von einer jungen Frau aus Südhessen im Tiroler Grenzgebiet jede Spur. Die Polizei hat weiter keine Anhaltspunkte für eine konkrete Suche. Die 25-Jährige ist wie vom Erdboden verschluckt.

Mittenwald, Leutasch – Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Carolin S. aus Südhessen war auf der Wettersteinspitze bei Mittenwald. „Am 6. September war die Frau dort und hatte zu diesem Zeitpunkt noch Kontakt zu ihrer Familie“, schildert Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Erst zwei Wochen später, nämlich am 22. September, meldeten sich die Angehörigen schließlich bei der bayerischen Polizei, „weil es ihnen seltsam vorkam, nichts zu hören.“

Trotz Öffentlichkeitsfahndung und einer großangelegten Suche ist auch jetzt, drei Wochen nach dem Verschwinden, immer noch nichts zum Aufenthalt von Carolin S. bekannt. Der Fall wurde mittlerweile an die Kriminalpolizei übergeben – ein „standardmäßiges Vorgehen, wenn Erwachsene für längere Zeit abgängig sind“, erklärt Sonntag.

Kripo ermittelt in alle Richtungen

Weiterhin werde in alle Richtungen ermittelt, betont er. Die 25-Jährige könne demnach verunglückt sein, aber auch eine Weiterreise ist nicht ausgeschlossen. „Sie könnte ja auch nach Tirol weitergewandert oder ganz woanders hin gereist sein, wir wissen es schlichtweg nicht“, sagt der Polizeisprecher. Jedenfalls sei sie derzeit wie vom Erdboden verschluckt.

Fakt ist, dass eine Suche mit Polizeihubschrauber und mehreren Polizeistreifen am Tag nach der Vermisstenmeldung kein Ergebnis erbrachte, auch eine Handypeilung habe zu keinem Ergebnis geführt, ergänzt Sonntag. „Seit dem 6. September hat es keinerlei Lebenszeichen gegeben.“ Die Tour auf die Wettersteinspitze wird in diversen Bergportalen zwar als mittelschwierig beschrieben, dennoch sei sie konditionell fordernd. Im oberen Teil ist mit leichter Kraxelei zu rechnen, daher ist auf der Tour absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit Voraussetzung.

Im Großraum Garmisch-Partenkirchen soll sich die 25-Jährige bereits seit dem 24. August aufgehalten haben, sie war gerne in den Bergen unterwegs und hat diverse Wanderungen unternommen. Angereist ist sie laut Polizei mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Austausch mit Tiroler Behörden

Eine erneute Suche im Wettersteingebiet ist derzeit nicht geplant, „weil wir keine Anhaltspunkte haben, wo wir suchen sollen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen aber natürlich im Hintergrund stetig weiter“, versichert der Polizeisprecher. Auch mit der Tiroler Polizei bestünde ein Austausch.

Die Angehörigen klammern sich jetzt noch an einen letzten Hoffnungsschimmer: Spätestens Anfang Oktober müsste die Vermisste wieder in ihrer Heimat Südhessen sein. Dann hat sie dort nämlich wichtige Termine vereinbart. Ob sie bis dahin wirklich wieder auftaucht, bleibt aber angesichts der aktuellen Umstände fraglich. (TT)