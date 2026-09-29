Fahrerflucht in Matrei: 16-Jähriger angefahren und schwer verletzt

Ein 16-Jähriger wurde auf der Virgentalstraße in Matrei in Osttirol in der Nacht auf Sonntag von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Zwei Passantinnen fanden den Jugendlichen wenig später. Vom Lenker fehlt bislang jede Spur.

Matrei in Osttirol – Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am frühen Sonntagmorgen in Matrei in Osttirol einen 16-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt, wie die Polizei berichtet. Danach setzte der Lenker seine Fahrt fort, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich zwischen 3.00 und 3.20 Uhr auf der Virgentalstraße. Der 16-Jährige befand sich im Bereich der Bushaltestelle beim Spar-Markt, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Zwei Passantinnen fanden den schwer verletzten Jugendlichen kurze Zeit später und setzten die Rettungskette in Gang. Zum beteiligten Fahrzeug und zum flüchtigen Lenker lagen zunächst keine näheren Angaben vor.

Zeugenaufruf der Polizei