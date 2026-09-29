Leben nach Wendepunkten
Barbara Pachl-Eberhart: „Wovon ist dieses Scheitern der Anfang?“
Aus persönlichen Brüchen und Schicksalsschlägen hat Barbara Pachl-Eberhart eine Lebenshaltung entwickelt, die Veränderungen als Teil des Weges begreift.
© Nina Goldnagel
Was bleibt, wenn das Leben von einem Tag auf den anderen zerbricht? Barbara Pachl-Eberhart spricht über den Verlust ihrer Familie, die Trauer, die Liebe zu Verstorbenen, die Grenzen klassischer Resilienz und darüber, warum jeder Talschluss auch ein neuer Anfang sein kann.
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