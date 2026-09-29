ÖFB-Frauen: Vier Tirolerinnen für die WM-Spiele gegen den Kosovo nominiert
Der Kader des österreichischen Frauen-Fußballnationalteams für die erste Runde der WM-Play-off-Spiele steht. Im Aufgebot für die zwei Partien gegen den Kosovo stehen gleich vier Tirolerinnen: Rückkehrerin Lilli Purtscheller, Nicole Billa, Katharina Schiechtl und Jasmin Pal. Auf Abruf: Maria Plattner.
Gleich drei Leistungsträgerinnen in Österreichs Fußball-Frauennationalteam kehren pünktlich vor den beiden bevorstehenden WM-Playoff-Spielen gegen den Kosovo (9. Oktober auswärts, 13. Oktober in Wien) zurück: neben Marie Höbinger (Liverpool) und Sarah Zadrazil (FC Bayern) auch die Tiroler Stürmerin Lilli Purtscheller (Werder Bremen), die ihrem 25. Teameinsatz entgegenblickt.
„Die Rückkehr von Sarah, Marie und Lilli freut mich nicht nur für die Spielerinnen, sondern ist für uns in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung“, sagte Teamchef Lars Söndergaard. Alle drei waren wegen Knieverletzungen länger ausgefallen.
So bestritten Bayern Münchens Zadrazil und Liverpools Höbinger noch kein Spiel über 90 Minuten, auch Stürmerin Purtscheller kam bei Werder Bremen in der deutschen Liga in erster Linie als Wechselspielerin zum Einsatz.
Ebenfalls nominiert wurden Nicole Billa (VfB Stuttgart) , die mit 109 Länderspieleinsätzen zu den dienstältesten im Team zählt, Katharina Schiechtl (Austria Wien/77 Einsätze) und Torfrau Jasmin Pal (Austria Wien/6). Auf Abruf dabei: die Axamerin Maria Plattner (RB Salzburg).
Setzen sich die Österreicherinnen gegen den Kosovo durch, warten Anfang Dezember in der zweiten Quali-Runde für die Weltmeisterschaft im Juni 2027 in Brasilien die Siegerinnen des Duells Schweiz gegen Israel. (APA, tt.com)
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