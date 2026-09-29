Eric Philippi reagiert auf Michelle: „Grenze überschritten“

Nach Michelles Aussagen über das Ende ihrer Beziehung meldet sich Eric Philippi zu Wort. Der Schlagersänger spricht von Falschmeldungen und postet eine Stellungnahme auf Instagram.

Eric Philippi hat auf die öffentliche Diskussion über seine Trennung von Schlagerstar Michelle reagiert. In einem Instagram-Video sagt der 29-Jährige, ein Punkt sei erreicht, an dem für ihn eine Grenze überschritten sei.

In dem Video meint Philippi weiter: „Es kursieren Berichterstattungen und Falschmeldungen über mich“. Welche Berichte er meint, konkretisiert er nicht. Dass die Trennung von ihm ausging, bestreitet er nicht. Über seine Entscheidung sagt er: „Ich habe für mich aus einer extrem belastenden Beziehungssituation keinen anderen Ausweg mehr gesehen.“

Die beiden Schlagerstars Michelle und Eric Philippi bei der Schlagernacht des Jahres 2025. © IMAGO