Big Air is coming home: Airdrenaline bringt FIS-Weltcup-Bewerbe an den Bergisel

Am 27. und 28. November feiert das neue Event in Innsbruck Premiere.

AIRDRENALINE verbindet sportliche Bewerbe im Rahmen des FIS Freeski- und Snowboard-Weltcups mit einem international bekannten musikalischen Programm bestehend aus den Rap-Größen K.I.Z, SSIO, Bonez MC & RAF Camora und Badmómzjay. Erwartet werden rund 10.000 Besucher:innen pro Tag.

Als Auftaktbewerb im FIS-Weltcup der Saison 2026/27 werden bei AIRDRENALINE rund 160 internationale Athlet:innen erwartet. Am 27. November 2026, dem ersten Veranstaltungstag, finden erstmalig Freeski-Bewerbe am Bergisel statt. Der zweite Tag steht im Zeichen der Snowboard-Elite. In beiden Disziplinen ist je ein Damen- und Herren-Contest geplant. Ab Oktober sollen die ersten Freeskier:innen und Snowboarder:innen, die am Bergisel an den Start gehen, bekannt werden.

Mit AIRDRENALINE reiht sich Innsbruck im globalen Sportevent-Kalender neben Stopps wie Peking (CN), Laax (CH) oder Aspen (USA) ein. Unterstützung erhält das Event unter anderem durch das Land Tirol, die Stadt Innsbruck und Innsbruck Tourismus.

Neuer Treff für Sportfans und Musikbegeisterte

Die Verbindung aus Big-Air-Weltcup, Live-Musik und urbaner Community macht AIRDRENALINE am 27. und 28. November 2026 zu einem neuen Treffpunkt für Sportfans, Musikbegeisterte und eine junge Generation. Als wiederkehrendes Veranstaltungsformat konzipiert, soll das Event auch 2027 fortgesetzt werden.

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