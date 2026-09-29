Gute Abschlüsse, alte Probleme: OECD zieht Bildungsbilanz

Die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ vergleicht systematisch die Bildungssysteme weltweit. Im Mittelpunkt stehen Bildungsergebnisse vom Kindergarten bis zur Universität und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Bildungszugänge, Finanzierung und Schulorganisation.

Wien, Brüssel, Paris – „Bildung auf einen Blick“ ist ein riesiger Datenschatz und dient Regierungen und Forschern zur Standortbestimmung. So auch heuer wieder. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Zwar sind im internationalen Vergleich in Österreich besonders viele Lehrerinnen und Lehrer mit Arbeitsbedingungen und Gehalt zufrieden (80 Prozent). Über einen Berufswechsel denken nur die wenigsten nach (6 Prozent). Kritisch sind allerdings die ersten Jahre: Laut der OECD-Studie haben neun Prozent der Berufsneulinge mit klassischer Lehrerausbildung den Job hingeschmissen.