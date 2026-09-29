Nach Schafrissen in Osttirol: Land Tirol erlässt Abschussverordnung für Wolf

Nach mehreren gerissenen und verletzten Schafen in einem Almgebiet in Matrei hat das Land Tirol eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. Die Verordnung gilt bis Ende Oktober.

Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag eine Abschussverordnung für einen Wolf im Bezirk Lienz erlassen. Die Verordnung trat bereits in Kraft und gilt bis 31. Oktober 2026. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert.

Auslöser sind mehrere Vorfälle in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Dort wurden am Montag drei tote Schafe gefunden, zudem werden weitere Tiere vermisst. Laut dem zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht, dass ein Wolf für die Schäden verantwortlich ist.