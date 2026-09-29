20 Millionen werden investiert
Aus dem OP in den Chefsessel: Dieser Star-Chirurg wird Ärztlicher Direktor in Hochrum
Christian Fink übernimmt ab Donnerstag die medizinische Verantwortung in der Privatklinik in Hochrum mit rund 120 BelegärztInnen.
© Patrick Steiner
Die Privatklinik Hochrum bekommt eine neue ärztliche Leitung. Der renommierte Knie-Chirurg Christian Fink übernimmt, wenige Monate nach seiner letzten Operation, mit 1. Oktober den Posten den Ärztlichen Direktors. Er will auf die Tradition des Hauses aufbauen, mehr internationale Patienten ansprechen und die Qualität im Haus vereinheitlichen.
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