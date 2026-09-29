Aus dem OP in den Chefsessel: Dieser Star-Chirurg wird Ärztlicher Direktor in Hochrum

Die Privatklinik Hochrum bekommt eine neue ärztliche Leitung. Der renommierte Knie-Chirurg Christian Fink übernimmt, wenige Monate nach seiner letzten Operation, mit 1. Oktober den Posten den Ärztlichen Direktors. Er will auf die Tradition des Hauses aufbauen, mehr internationale Patienten ansprechen und die Qualität im Haus vereinheitlichen.