Passanten entdeckten verletzten 75-Jährigen in der Ruetz in Neustift

Die Feuerwehr barg den Pensionisten, der bei dem Sturz ins Bachbett Kopfverletzungen erlitt.

Ein 75-jähriger Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in Neustift über eine Böschung in die Ruetz gestürzt. Der Mann erlitt dabei Verletzungen am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Warum der Fußgänger über die Böschung fiel, war zunächst unklar. Passanten entdeckten den Verletzten im Bachbett und alarmierten die Einsatzkräfte.