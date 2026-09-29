Mit 24 ein alter Hase: Bei Wacker-Sportvorstand Griesebner fällt Apfel nicht weit vom Stamm

Er ist erst 24 Jahre alt, fädelt aber schon seit über vier Jahren Transfers des Fußball-Zweitligisten FC Wacker ein: Sportvorstand Jakob Griesebner wurde ins kalte Wasser geworfen und wuchs mit der Aufgabe. Präsident Hannes Rauch lobt: „Wir haben einen Sportvorstand, um den uns viele beneiden.“