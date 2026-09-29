E-Biker erlitt bei Sturz in Niederthai schwere Kopfverletzungen
Als er sich während der Fahrt zu seinem Begleiter umdrehte, verlor ein E-Biker in Niederthai die Kontrolle und stürzte schwer. Er wurde in die Klinik geflogen.
Ein E-Biker ist am Dienstagnachmittag in Niederthai schwer gestürzt. Der 68-Jährige fuhr mit einem gemieteten E-Bike auf einer Gemeindestraße bergab. Hinter ihm war sein 63-jähriger Begleiter ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Als sich der 68-Jährige während der Fahrt nach hinten umdrehte, um seinem Begleiter etwas mitzuteilen, verlor er laut Polizei die Kontrolle über das E-Bike. Er prallte mit dem Kopf auf den Asphalt, überschlug sich und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.
Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der Mann hatte zum Zeitpunkt des Unfalls einen Fahrradhelm getragen. (TT.com)