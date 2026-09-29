E-Biker erlitt bei Sturz in Niederthai schwere Kopfverletzungen

Als er sich während der Fahrt zu seinem Begleiter umdrehte, verlor ein E-Biker in Niederthai die Kontrolle und stürzte schwer. Er wurde in die Klinik geflogen.

Ein E-Biker ist am Dienstagnachmittag in Niederthai schwer gestürzt. Der 68-Jährige fuhr mit einem gemieteten E-Bike auf einer Gemeindestraße bergab. Hinter ihm war sein 63-jähriger Begleiter ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Als sich der 68-Jährige während der Fahrt nach hinten umdrehte, um seinem Begleiter etwas mitzuteilen, verlor er laut Polizei die Kontrolle über das E-Bike. Er prallte mit dem Kopf auf den Asphalt, überschlug sich und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.