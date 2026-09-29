Viel weniger Heu und Mais
„Werden bewässern müssen“: Nach Hitzesommer rollen hohe Kosten auf Tiroler Bauern zu
Die Trockenheit hat zuletzt auf den Wiesen und Feldern tiefe Wundern hinterlassen: Die Tiroler Bauern werden daher in der Graslandwirtschaft ebenso wie im Obst- und Gemüsebau umfangreich bewässern müssen.
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Die Trockenheit setzt den Tiroler Bauern, vor allem in der Gründland-Wirtschaft, schwer zu. Dass man auch auf den Graslandflächen - wie im Obst- und Gemüsebau - bewässen wird müssen, gilt als unausweichlich.
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