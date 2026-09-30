Herzstillstand durch Kratom: Berauschender Tee und Kräuter illegal verkauft

Zahlreiche – auch heimische – Online-Händler bieten zerriebene Blätter oder das Pulver der berauschenden Kratom-Pflanze an, obwohl der Verkauf als Lebensmittel verboten ist. Für einen 22-jährigen Tiroler endete der Konsum von Kratom-Tee tragisch, er erlitt einen Herzstillstand.