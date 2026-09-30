Innsbrucker Shop reagiert
Herzstillstand durch Kratom: Berauschender Tee und Kräuter illegal verkauft
Seit 1. September droht Händlern, die u.a. geriebene Blätter des Kratom-Baumes als Tee verkaufen, Verwaltungsstrafen bis zu 35.000 Euro.
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Zahlreiche – auch heimische – Online-Händler bieten zerriebene Blätter oder das Pulver der berauschenden Kratom-Pflanze an, obwohl der Verkauf als Lebensmittel verboten ist. Für einen 22-jährigen Tiroler endete der Konsum von Kratom-Tee tragisch, er erlitt einen Herzstillstand.
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